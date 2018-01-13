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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:05
mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки
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Додано: Пон 15 січ, 2024 19:31
sergey_sryvkin написав: mogicanin1986 написав:
Підкажіть будь ласка, хто в темі, сьогодні перший раз замовив в додатку Укргаза видачу готівки на 16 січня. Після подачі заявки написали: чекайте підтвердження. Це підтвердження буде в додаток завтра відправлено банком чи вже 16 у вівторок?
Укргаз це не приват.
Вони можуть і дату пізніше поміняти (смс прийде), і просто сказати, що валюту ще не привезли навіть в день підтвердженої заявки
Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
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mogicanin1986
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Додано: Пон 15 січ, 2024 19:58
mogicanin1986 написав:
Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити
А так різниці нема.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:18
Evgeny
Вдалося з"ясувати?
В Індустріалбанку можна зареєструватися в їх додатку онлайн, будуть відкриті поточні рахунки.
Віртуальних карток нема - тільки фізичні, оформляти на вдділені.
Хто знає які тарифні пакети та депозити краще для валютообміну та зняття без комісіі?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:37
sergey_sryvkin написав: mogicanin1986 написав:
Мені приват самостійно переніс дату видачі в заявці на один день. Щось мені не подобається таке замовлення в додатку Укргаза, стан заявки не побачиш як в приваті,краще замовляти у відділенні, два рази замовляв, сказали приходьте в таке то число, прийшов і отримав
У відділенні чудово бачать вашу заявку.
Просто не говорять вам коли приходити
А так різниці нема.
Оце ж мені і не подобається, що нема конкретики, чекаєш коли буде підтвердження. Написав в телеграм, дали номер телефону відділення, завтра подзвоню.
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mogicanin1986
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Додано: Пон 15 січ, 2024 21:30
Подскажите пожалуйста, Глобус, Киев, какими купюрами доллары дают и когда лучше на протяжении дня приходить ? Заказ уже сделал.
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Igor3777
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Додано: Пон 15 січ, 2024 22:23
Igor3777 написав:
Подскажите пожалуйста, Глобус, Киев, какими купюрами доллары дают и когда лучше на протяжении дня приходить ? Заказ уже сделал.
По різному але зазвичай 2000ні роки, нормальної якості.
По часу не знаю, в глобусі ніколи не замовляв, приходив і просто забирав
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Додано: Вів 16 січ, 2024 11:45
Mustbe, сьогодні стартовий в Європромі – 38,17.
І до речі, дивна така обставина, що в останнє, оновлення курсу по цьому банку чомусь відбулось о півночі з 38,05 до 38,08, при тому, що курс у таблиці змінюється вручну, і на сайті банку його ніде не вказано, і нема повідомлень ані в чаті, ані на форумі про якісь зміни, та й менеджер банку сьогодні підтвердила, що вчора 38,05 був на протязі всього дня
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:30
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USD: 37.8641 -> 37.9247 (+0.0606) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 41.4763 -> 41.2848 (-0.1915) ₴/€ 💎💎
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