|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 січ, 2024 22:44
Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7590
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 січ, 2024 22:46
Игорь Алексеевич написав:
Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук.
вы жарьте а рыба будет. теперь это неожиданное блюдо.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21717
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2358 раз.
- Подякували: 3329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:12
Игорь Алексеевич написав:
Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук.
Відтепер у обмінки завдяки зниженню курсу трохи виросте обіг гривневої готівки,тому все що купили по 39,45 краще не чіпати
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15422
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:14
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук.
вы жарьте а рыба будет. теперь это неожиданное блюдо.
якщо очікувати на спекуляції з готівкою треба очікувати коли знову буде зменшено обіг готівкової валюти
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15422
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1207
|301148
|
Вів 16 січ, 2024 15:06
sens
|
|6
|5533
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|42428
|
|