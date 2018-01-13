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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 січ, 2024 22:44
Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук.
Додано: Вів 16 січ, 2024 22:46
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:12
Відтепер у обмінки завдяки зниженню курсу трохи виросте обіг гривневої готівки,тому все що купили по 39,45 краще не чіпати
Додано: Вів 16 січ, 2024 23:14
якщо очікувати на спекуляції з готівкою треба очікувати коли знову буде зменшено обіг готівкової валюти
Додано: Сер 17 січ, 2024 00:46
Через пару дней банки расчехлятся и снизят курсА обмена и продажи, тогда, надеюсь, копеек 40-50 можно будет поиметь на долларе. Посмотрим ещё как конгресс за помощь нам проголосует - если опять пошлют нас на небо за звёздочкой - можно будет опять гривны полторы на баксе поиметь - главное момент не упустить!
Додано: Сер 17 січ, 2024 07:58
скоріше треба мати в готівці або 30к уо та 2 лям грн,тоді сенс має сенс
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