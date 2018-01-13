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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:44

Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 22:46

  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:

вы жарьте а рыба будет. теперь это неожиданное блюдо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:12

  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:

Відтепер у обмінки завдяки зниженню курсу трохи виросте обіг гривневої готівки,тому все що купили по 39,45 краще не чіпати
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 23:14

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:

вы жарьте а рыба будет. теперь это неожиданное блюдо.
якщо очікувати на спекуляції з готівкою треба очікувати коли знову буде зменшено обіг готівкової валюти
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:46

  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:
Через пару дней банки расчехлятся и снизят курсА обмена и продажи, тогда, надеюсь, копеек 40-50 можно будет поиметь на долларе. Посмотрим ещё как конгресс за помощь нам проголосует - если опять пошлют нас на небо за звёздочкой - можно будет опять гривны полторы на баксе поиметь - главное момент не упустить! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 07:58

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:Смотрю, что уже ничего нет интересного для заработка. Обменник - банк макс 10-15 коп. 5 баксов по кругу на пирожок с кофем и то на базаре у бабушек с рук. :cry:
Через пару дней банки расчехлятся и снизят курсА обмена и продажи, тогда, надеюсь, копеек 40-50 можно будет поиметь на долларе. Посмотрим ещё как конгресс за помощь нам проголосует - если опять пошлют нас на небо за звёздочкой - можно будет опять гривны полторы на баксе поиметь - главное момент не упустить! ;) ;)
скоріше треба мати в готівці або 30к уо та 2 лям грн,тоді сенс має сенс
sens
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