А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.
Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя:
1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне.
2. Моно. Блокировка 200к после пополнения в течение двух дней подряд на общую сумму около 350к. Разблокировали в течение 3 часов после получения пояснений. Общались напрямую. Всё было адекватно.
3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.