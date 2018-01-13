Додано: Сер 17 січ, 2024 20:18

ВЕСЕЛЬЧАК У написав: ihorsic написав: Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка. Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.



А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.



Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя:

3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую. А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя:3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.

Согласен по райфу сегодня прислали письмо счастья, такого написали как будто я деньги наворовал это вообще охренели)))С октября по 50к раз в месяц было и в декабре прогнал где то 350000, потом в январе 40000.Сегодня блокнули написали непринятно высокий уровень риска,Я должен написать письменно докладно)))) откуда деньги там пунктов 10.Я думал это нормальный банк. В других банках уже по миллиону прогнал ни слова а тут копейки ещё и показывай объяснения прям аж злость берет за свои деньги ещё и отчитывался.Та вот думаю стоит ли им теперь все давать откуда деньги?С одной стороны потеряю банк для карусели с другой принципиально разозлили много хотят.Зарплата официальная с этим проблем нет на карте денег не было.Думаю ну дам данные разблочат а потом как деньги будут не заблочат ли