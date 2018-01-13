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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:26

  ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.


А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.

Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя:
1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне.
2. Моно. Блокировка 200к после пополнения в течение двух дней подряд на общую сумму около 350к. Разблокировали в течение 3 часов после получения пояснений. Общались напрямую. Всё было адекватно.
3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:24

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.


А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.

Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя:
1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне.
2. Моно. Блокировка 200к после пополнения в течение двух дней подряд на общую сумму около 350к. Разблокировали в течение 3 часов после получения пояснений. Общались напрямую. Всё было адекватно.
3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.

Поподробнее пожалуйста, какие именно ограничения по операциям вам сделал Сенс?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Сьогодні Акорд прислав оновити анкетні дані до 21 січня, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(
mogicanin1986
 
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Курсы НБУ на 18.01.2024

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EUR: 41.2848 -> 41.21 (-0.0748) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:56

  mogicanin1986 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.


1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне.

Поподробнее пожалуйста, какие именно ограничения по операциям вам сделал Сенс?


Настоятельно "порекомендовал" не пользоваться СЭПом и Р2Р внутри банка до конца прошлого года.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:18

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.


А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.

Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя:
3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.


Согласен по райфу сегодня прислали письмо счастья, такого написали как будто я деньги наворовал это вообще охренели)))
С октября по 50к раз в месяц было и в декабре прогнал где то 350000, потом в январе 40000.
Сегодня блокнули написали непринятно высокий уровень риска,
Я должен написать письменно докладно)))) откуда деньги там пунктов 10.


Я думал это нормальный банк. В других банках уже по миллиону прогнал ни слова а тут копейки ещё и показывай объяснения прям аж злость берет за свои деньги ещё и отчитывался.

Та вот думаю стоит ли им теперь все давать откуда деньги?
С одной стороны потеряю банк для карусели с другой принципиально разозлили много хотят.

Зарплата официальная с этим проблем нет на карте денег не было.
Думаю ну дам данные разблочат а потом как деньги будут не заблочат ли
Plt
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:41

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Plt написав:Зарплата официальная с этим проблем нет на карте денег не было.
Думаю ну дам данные разблочат а потом как деньги будут не заблочат ли
Если есть постоянная работа и з/п последние 3..5 лет хорошая (под 50К), то просто получите в Дие Довідки ОК-5 і по Доходу, нашкрябайте маленькую пояснительную чо делали с теми 50К и отправляйте банку... Може они подумают и предложат вам нашару еще и ВИП-статус :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Plt написав:Думаю ну дам данные разблочат а потом как деньги будут не заблочат ли
По рассказам на форуме мозги палощат очень долго. А вообще про Райф здесь часто писали и про его фин идиотский
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:31

  mustbe написав:
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USD: 37.9247 -> 37.8977 (-0.0270) ₴/$ 💎
EUR: 41.2848 -> 41.21 (-0.0748) ₴/€ 💎

https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
11 Грант 37.9000 ▼ 0.4 1 50 190.06 1 319.00 38.0516 1 499.87 1 319.00 38.4306 -132 133 -133 ? До 10. Только офлайн. Курс межбанка

виключно за рахунок банку Грант таблиця в плюсі - всі інші позиції мінус

Коли купляти в обміннику і продавати в банк :?: чи в банках гривня закінчилась вчора :mrgreen:
sens
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