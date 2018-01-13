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ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.
А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.
Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя: 1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне. 2. Моно. Блокировка 200к после пополнения в течение двух дней подряд на общую сумму около 350к. Разблокировали в течение 3 часов после получения пояснений. Общались напрямую. Всё было адекватно. 3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.
ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.
А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.
Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя: 1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне. 2. Моно. Блокировка 200к после пополнения в течение двух дней подряд на общую сумму около 350к. Разблокировали в течение 3 часов после получения пояснений. Общались напрямую. Всё было адекватно. 3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.
Поподробнее пожалуйста, какие именно ограничения по операциям вам сделал Сенс?
Сьогодні Акорд прислав оновити анкетні дані до 21 січня, пройшов в чаті оновлення анкетних данних, швидко і по уму, крім щомісячного доходу, спитали про суму можливих надходжень, попросив збільшити. Система автоматом збільшує суму щомісячного доходу в 12 разів. Не те що в Сенсі, тільки щомісячний дохід запитали і усе(
ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.
1. Сэнс. Не блокировали, но ограничили в операциях по результату общения. В начале знакомства был неадекватный перечень необходимых документов, но в итоге договорились. Возможно потому, что общались через персонального менеджера. Всё-таки у перса изначально лояльность к клиенту на высоком уровне.
Поподробнее пожалуйста, какие именно ограничения по операциям вам сделал Сенс?
Настоятельно "порекомендовал" не пользоваться СЭПом и Р2Р внутри банка до конца прошлого года.
ihorsic написав:Скажіть будь ласка яку суму фінмон моньки без питань сприймають. Хочу туди затарити щоб розкидати. Підкажіть будь ласка.
А куда собрались раскидывать? Карусель стоит же.
Боюсь, что на ваш вопрос вам никто толком не ответит. У отделов финансового мониторинга банков совершенно свой мир. Я имел общение с 3-мя: 3. Райф. Самые неадекваты. Блокировка 50к при 4-м месячном обороте по карте 250к (4 раза по 50к на онлайн обмен и один перевод). Карта заблокирована до сих пор, уже почти месяц, идут бесконечные запросы документов. Причём запрашивают одно и тоже по кругу. Пишут пургу. Общаются напрямую.
Согласен по райфу сегодня прислали письмо счастья, такого написали как будто я деньги наворовал это вообще охренели))) С октября по 50к раз в месяц было и в декабре прогнал где то 350000, потом в январе 40000. Сегодня блокнули написали непринятно высокий уровень риска, Я должен написать письменно докладно)))) откуда деньги там пунктов 10.
Я думал это нормальный банк. В других банках уже по миллиону прогнал ни слова а тут копейки ещё и показывай объяснения прям аж злость берет за свои деньги ещё и отчитывался.
Та вот думаю стоит ли им теперь все давать откуда деньги? С одной стороны потеряю банк для карусели с другой принципиально разозлили много хотят.
Зарплата официальная с этим проблем нет на карте денег не было. Думаю ну дам данные разблочат а потом как деньги будут не заблочат ли
Plt написав:Зарплата официальная с этим проблем нет на карте денег не было. Думаю ну дам данные разблочат а потом как деньги будут не заблочат ли
Если есть постоянная работа и з/п последние 3..5 лет хорошая (под 50К), то просто получите в Дие Довідки ОК-5 і по Доходу, нашкрябайте маленькую пояснительную чо делали с теми 50К и отправляйте банку... Може они подумают и предложат вам нашару еще и ВИП-статус