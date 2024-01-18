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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 18.01.2024
Додано: Чет 18 січ, 2024 09:31
11 Грант 37.9000 ▼ 0.4 1 50 190.06 1 319.00 38.0516 1 499.87 1 319.00 38.4306 -132 133 -133 ? До 10. Только офлайн. Курс межбанка
виключно за рахунок банку Грант таблиця в плюсі - всі інші позиції мінус
Коли купляти в обміннику і продавати в банк чи в банках гривня закінчилась вчора
Додано: Чет 18 січ, 2024 17:00
Курсы НБУ на 19.01.2024
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