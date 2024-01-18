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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 18.01.2024

Код: Виділити все
USD: 37.9247 -> 37.8977 (-0.0270) ₴/$ 💎
EUR: 41.2848 -> 41.21 (-0.0748) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:31

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.9247 -> 37.8977 (-0.0270) ₴/$ 💎
EUR: 41.2848 -> 41.21 (-0.0748) ₴/€ 💎

https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
11 Грант 37.9000 ▼ 0.4 1 50 190.06 1 319.00 38.0516 1 499.87 1 319.00 38.4306 -132 133 -133 ? До 10. Только офлайн. Курс межбанка

виключно за рахунок банку Грант таблиця в плюсі - всі інші позиції мінус

Коли купляти в обміннику і продавати в банк :?: чи в банках гривня закінчилась вчора :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:00

Курсы НБУ на 19.01.2024

Код: Виділити все
USD: 37.8977 -> 37.7094 (-0.1883) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.2100 -> 41.0146 (-0.1954) ₴/€ 💎💎
mustbe
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  #<1 ... 395396397398
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