Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2024 16:30
Код: Виділити все
USD: 37.9247 -> 37.8977 (-0.0270) ₴/$ 💎
EUR: 41.2848 -> 41.21 (-0.0748) ₴/€ 💎
mustbe
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:31
mustbe написав: Код: Виділити все
USD: 37.9247 -> 37.8977 (-0.0270) ₴/$ 💎
EUR: 41.2848 -> 41.21 (-0.0748) ₴/€ 💎 https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
11 Грант 37.9000 ▼ 0.4 1 50 190.06 1 319.00 38.0516 1 499.87 1 319.00 38.4306 -132 133 -133 ? До 10. Только офлайн. Курс межбанка
виключно за рахунок банку Грант таблиця в плюсі - всі інші позиції мінус
Коли купляти в обміннику і продавати в банк
чи в банках гривня закінчилась вчора
sens
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Додано: Чет 18 січ, 2024 17:00
Код: Виділити все
USD: 37.8977 -> 37.7094 (-0.1883) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.2100 -> 41.0146 (-0.1954) ₴/€ 💎💎
mustbe
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:20
Белка продаёт доллары через касу по 37,99
Купил синие
Evgeny
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:39
Evgeny написав:
Белка продаёт доллары через касу по 37,99
Купил синие
На 50к ? Якщо ні,до чого тут в темі онлайн цікаво
sens
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:46
sens написав: Evgeny написав:
Белка продаёт доллары через касу по 37,99
Купил синие
На 50к ? Якщо ні,до чого тут в темі онлайн цікаво
Через кассу это значит до 400 тыс
Мне надо было 1200, я их купил.
Evgeny
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:54
Я это написал потому, что курс кассы в белке намного более выгодный чем во многих банках в рамках лимита 50к грн
Evgeny
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:57
Evgeny написав:
Я это написал потому, что курс кассы в белке намного более выгодный чем во многих банках в рамках лимита 50к грн
ще одне джерело щоб покласти старий рік і отримати з рахунку новий рік
sens
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