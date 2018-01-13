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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:00

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Evgeny написав:Через кассу это значит до 400 тыс


якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:17

  sens написав:
  Evgeny написав:Через кассу это значит до 400 тыс


якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні


Больше 400 кгрн банк требует источник денег.
Но теоретически без ограничений
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 22.01.2024

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USD: 37.7094 -> 37.5268 (-0.1826) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.0146 -> 40.8404 (-0.1742) ₴/€ 💎💎
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:31

  Evgeny написав:Белка продаёт доллары через касу по 37,99
Купил синие
последний год для меня в Белках синие (и евро больше пары сотен) в свободном доступе - это какой-то анрил (но я верю в исключения из правил).
Или они инсайдеры , и будет 36.6 уже через неделю-две :shock:
Карусель не запустится вообще. Банки курсы опускают фактически с лагом в два-три дня.Многие вообще не опускают.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:38

flysoulfly карусель уже хоронили а в январе она принесла не менее 15 тыс меньше чем за неделю
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:00

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Белка продаёт доллары через касу по 37,99
Купил синие
последний год для меня в Белках синие (и евро больше пары сотен) в свободном доступе - это какой-то анрил (но я верю в исключения из правил).
Или они инсайдеры , и будет 36.6 уже через неделю-две :shock:
Карусель не запустится вообще. Банки курсы опускают фактически с лагом в два-три дня.Многие вообще не опускают.

карусель работает, просто немного иначе. если слиться позавчера днем, а откупиться сегодня после обеда, то доходность выше 500 грн демострируют больше 15 банков. Но нужно быть готовым быстро откупиться на наличке в случае разворота.
flex123
 
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