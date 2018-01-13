якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:00
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:17
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 22.01.2024
Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:31
последний год для меня в Белках синие (и евро больше пары сотен) в свободном доступе - это какой-то анрил (но я верю в исключения из правил).
Или они инсайдеры , и будет 36.6 уже через неделю-две
Карусель не запустится вообще. Банки курсы опускают фактически с лагом в два-три дня.Многие вообще не опускают.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:38
flysoulfly карусель уже хоронили а в январе она принесла не менее 15 тыс меньше чем за неделю
Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:00
карусель работает, просто немного иначе. если слиться позавчера днем, а откупиться сегодня после обеда, то доходность выше 500 грн демострируют больше 15 банков. Но нужно быть готовым быстро откупиться на наличке в случае разворота.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:13
половина из них демонстрирует только доходность, наличную валюту демонстрируют аж через неделю, некоторые вообще с приноса или завозят раз в месяц.
И слиться сразу по высокому курсу на приличную сумму сейчас уже проблемно - опты осторожничают "нету гривны"
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:23
Белка в 14:30 подняла курс продажи в кассе до 38,25
Кто не успел, тот не успел ))))
Кредо в кассе сегодня по 38,14 продавал, синие были.
Я купил через онлайн обмен по 38,04.
Ещё сегодня через кассу продавал по 38,05 Кредитвест.
Они продают по 10 куе в 1 руки.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:33
А я вчера продал евро большую сумму по 41,75. А сегодня скинул дол. по 38,15. Не вижу смысла сейчас вообще покупать валюту. Ещё опустимся в ближ. дни до 38.00 а евро до 41.10
|