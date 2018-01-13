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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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asti
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:30
Не заважайте, ризик і прибутковість це не є синонімом,тим паче якщо було куплено по 37,40 , немає проблем продати і по 37,80 . Це індивідуальний вибір.
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sens
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Додано: Суб 20 січ, 2024 02:07
asti написав:
Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
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Игорь Алексеевич
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