Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:02
Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:30
Не заважайте, ризик і прибутковість це не є синонімом,тим паче якщо було куплено по 37,40 , немає проблем продати і по 37,80 . Це індивідуальний вибір.
Додано: Суб 20 січ, 2024 02:07
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Суб 20 січ, 2024 04:09
Игорь Алексеевич
Если не будет черных лебедей.
Но ложить бабки на гривнедепо в текущей ситуации - бред. Разве что в перерыве между «загончиками с дорожаем». Но и то, заработок - мизер
Додано: Суб 20 січ, 2024 11:29
Andrey2512 А на чем же вы заработаете в это время держа гривну в кулачке в надежде на что???
Доход от купли продажи доллара с маржой в 20 копеек?
Гривнедепо можно положить и под 10%, если открыть до востребования!
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