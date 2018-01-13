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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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asti
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:30
Не заважайте, ризик і прибутковість це не є синонімом,тим паче якщо було куплено по 37,40 , немає проблем продати і по 37,80 . Це індивідуальний вибір.
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sens
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Додано: Суб 20 січ, 2024 02:07
asti написав:
Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 20 січ, 2024 04:09
Игорь Алексеевич
Если не будет черных лебедей.
Но ложить бабки на гривнедепо в текущей ситуации - бред. Разве что в перерыве между «загончиками с дорожаем». Но и то, заработок - мизер
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 11:29
Andrey2512
А на чем же вы заработаете в это время держа гривну в кулачке в надежде на что???
Доход от купли продажи доллара с маржой в 20 копеек?
Гривнедепо можно положить и под 10%, если открыть до востребования!
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Додано: Суб 20 січ, 2024 13:56
Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
Я сильно сомневаюсь, что мы увидим летом 37,50 на продажу. Во всяком случае на наличке))
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asti
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Додано: Суб 20 січ, 2024 14:45
asti написав: Игорь Алексеевич написав: asti написав:
Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
Я сильно сомневаюсь, что мы увидим летом 37,50 на продажу. Во всяком случае на наличке))
Какие причины не увидеть? Это всего лишь 50 коп разница от текущих трудных времен.
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Proofy
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Додано: Суб 20 січ, 2024 14:52
Proofy написав: asti написав:
Я сильно сомневаюсь, что мы увидим летом 37,50 на продажу. Во всяком случае на наличке))
Какие причины не увидеть? Это всего лишь 50 коп разница от текущих трудных времен.
Трудных времён?! Вы шутите наверное. Трудные времена ещё и близко не наступили! Всё ещё впереди, к сожалению...
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asti
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:11
asti написав:
Трудных времён?! Вы шутите наверное. Трудные времена ещё и близко не наступили! Всё ещё впереди, к сожалению...
Чомусь більшість цього не усвідомлює
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Zochan
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