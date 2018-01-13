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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 21:02

  Игорь Алексеевич написав:А я вчера продал евро большую сумму по 41,75. А сегодня скинул дол. по 38,15. Не вижу смысла сейчас вообще покупать валюту. Ещё опустимся в ближ. дни до 38.00 а евро до 41.10
Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:30

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:А я вчера продал евро большую сумму по 41,75. А сегодня скинул дол. по 38,15. Не вижу смысла сейчас вообще покупать валюту. Ещё опустимся в ближ. дни до 38.00 а евро до 41.10
Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо! ;) ;)

Не заважайте, ризик і прибутковість це не є синонімом,тим паче якщо було куплено по 37,40 , немає проблем продати і по 37,80 . Це індивідуальний вибір.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 02:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  asti написав:Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 04:09

Игорь Алексеевич

Если не будет черных лебедей.

Но ложить бабки на гривнедепо в текущей ситуации - бред. Разве что в перерыве между «загончиками с дорожаем». Но и то, заработок - мизер
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 11:29

Andrey2512 А на чем же вы заработаете в это время держа гривну в кулачке в надежде на что???
Доход от купли продажи доллара с маржой в 20 копеек? :mrgreen:

Гривнедепо можно положить и под 10%, если открыть до востребования!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 13:56

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
Я сильно сомневаюсь, что мы увидим летом 37,50 на продажу. Во всяком случае на наличке))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:45

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:Не понимаю, зачем сливать на дне?! Сейчас откупаться надо
откупаться надо будет по курсу 37,50 и ниже, который будет в этом году. Как раз мои депозиты подойдут к окончанию и на рынке курс увидим ниже 38. Летом 37,50 и ниже.
Я сильно сомневаюсь, что мы увидим летом 37,50 на продажу. Во всяком случае на наличке))
Какие причины не увидеть? Это всего лишь 50 коп разница от текущих трудных времен.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:52

  Proofy написав:
  asti написав:Я сильно сомневаюсь, что мы увидим летом 37,50 на продажу. Во всяком случае на наличке))
Какие причины не увидеть? Это всего лишь 50 коп разница от текущих трудных времен.
Трудных времён?! Вы шутите наверное. Трудные времена ещё и близко не наступили! Всё ещё впереди, к сожалению... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 15:11

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

asti написав:Трудных времён?! Вы шутите наверное. Трудные времена ещё и близко не наступили! Всё ещё впереди, к сожалению... :(

Чомусь більшість цього не усвідомлює :(
Zochan
 
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