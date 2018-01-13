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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 16:29

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Если не будет черных лебедей.

Но ложить бабки на гривнедепо в текущей ситуации - бред. Разве что в перерыве между «загончиками с дорожаем». Но и то, заработок - мизер
Уже слышал про 50 в 22, 23 и сейчас то же самое. :P
Игорь Алексеевич
 
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