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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 16:29

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Если не будет черных лебедей.

Но ложить бабки на гривнедепо в текущей ситуации - бред. Разве что в перерыве между «загончиками с дорожаем». Но и то, заработок - мизер
Уже слышал про 50 в 22, 23 и сейчас то же самое. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:54

Шановні дописувачі, поділіться, будь ласка, перевіреним практикою текстом довіреності з метою повного банківського обслуговування довіреної особи, включно з онлайн та офлайн обміном валюти.

Якщо це питання тут офтоп, хоча б спрямуйте мене, де його краще поставити.

Дякую наперед!
kreuz
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