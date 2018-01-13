Уже слышал про 50 в 22, 23 и сейчас то же самое.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 січ, 2024 16:29
Додано: Суб 20 січ, 2024 19:54
Шановні дописувачі, поділіться, будь ласка, перевіреним практикою текстом довіреності з метою повного банківського обслуговування довіреної особи, включно з онлайн та офлайн обміном валюти.
Якщо це питання тут офтоп, хоча б спрямуйте мене, де його краще поставити.
Дякую наперед!
Додано: Суб 20 січ, 2024 22:27
дуже тяжке запитання. Бо онлайн за когось в додатку? Ви впевнені що саме так хочете ?? По-перше,в тих банках де вирішили,просите в них текст,далі до нотаріуса,у нього робите фотокопії . Підкреслюю,що текст треба брати в банку , у мене є досвід,але в мене було словами в яких саме банках діє і по яким операціям.
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:58
Агропросперіс
22.01.2024 року комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти в Агропросперіс Банку при купівлі-продажу до 6000 одиниць валюти за заявою клієнта складатиме 1% від суми гривневого еквівалента.
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