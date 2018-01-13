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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:00
Evgeny написав:
Через кассу это значит до 400 тыс
якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:17
sens написав: Evgeny написав:
Через кассу это значит до 400 тыс
якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні
Больше 400 кгрн банк требует источник денег.
Но теоретически без ограничений
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:30
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USD: 37.7094 -> 37.5268 (-0.1826) ₴/$ 💎💎💎💎
EUR: 41.0146 -> 40.8404 (-0.1742) ₴/€ 💎💎
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:58
22.01.2024 року комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти в Агропросперіс Банку при купівлі-продажу до 6000 одиниць валюти за заявою клієнта складатиме 1% від суми гривневого еквівалента.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:30
- Код: Виділити все
USD: 37.5268 -> 37.4521 (-0.0747) ₴/$ 💎💎
EUR: 40.8404 -> 40.7928 (-0.0476) ₴/€ 💎
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