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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:00

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Evgeny написав:Через кассу это значит до 400 тыс


якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:17

  sens написав:
  Evgeny написав:Через кассу это значит до 400 тыс


якщо ви купляли , операція без використання рахунку - можна купити будь-яку суму та надати паспорт для верифікації чи щось нове придумали у відділенні


Больше 400 кгрн банк требует источник денег.
Но теоретически без ограничений
Evgeny
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EUR: 41.0146 -> 40.8404 (-0.1742) ₴/€ 💎💎
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22.01.2024 року комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти в Агропросперіс Банку при купівлі-продажу до 6000 одиниць валюти за заявою клієнта складатиме 1% від суми гривневого еквівалента.
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Курсы НБУ на 23.01.2024

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USD: 37.5268 -> 37.4521 (-0.0747) ₴/$ 💎💎
EUR: 40.8404 -> 40.7928 (-0.0476) ₴/€ 💎
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 23:48

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  asti написав:
  mustbe написав:
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„Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: «Боже, куда катится этот мир?»“ — Жюль Ренар.
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