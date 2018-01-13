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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:13

  Pete77 написав:Є кілька варіантів не платити комісію за зняття: перший - відкрити валютний депозит і під нього дадуть пластикову картку(але на сьогодні я її жодного разу не використовував (досі до паперу приклеєна) - все через менеджера)

Депозит можна на місяць (я клав 100 дол)

помню, что мне в отделении озвучивали для открытия валютной депокарты минимально: депо :shock: 1000 у.е. на 1 мес.

Долари іноді дають частково синіми в Києві, але здебільшого білими 2003-6 (Одного разу пару штук 1999 намагались підсунути).
да, баксы в Укрэксиме всегда сильно разные, и всегда читают лекцию про одинаковость всех видов баксов
flysoulfly
 
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