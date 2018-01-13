Pete77 написав:
Є кілька варіантів не платити комісію за зняття: перший - відкрити валютний депозит і під нього дадуть пластикову картку(але на сьогодні я її жодного разу не використовував (досі до паперу приклеєна) - все через менеджера)
Депозит можна на місяць (я клав 100 дол)
помню, что мне в отделении озвучивали для открытия валютной депокарты минимально: депо
1000 у.е. на 1 мес.
Долари іноді дають частково синіми в Києві, але здебільшого білими 2003-6 (Одного разу пару штук 1999 намагались підсунути).
да, баксы в Укрэксиме всегда сильно разные, и всегда читают лекцию про одинаковость всех видов баксов