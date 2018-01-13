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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 24 січ, 2024 13:13
Pete77 написав:
Є кілька варіантів не платити комісію за зняття: перший - відкрити валютний депозит і під нього дадуть пластикову картку(але на сьогодні я її жодного разу не використовував (досі до паперу приклеєна) - все через менеджера)
Депозит можна на місяць (я клав 100 дол)
помню, что мне в отделении озвучивали для открытия валютной депокарты минимально: депо
1000 у.е. на 1 мес.
Долари іноді дають частково синіми в Києві, але здебільшого білими 2003-6 (Одного разу пару штук 1999 намагались підсунути).
да, баксы в Укрэксиме всегда сильно разные, и всегда читают лекцию про одинаковость всех видов баксов
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Додано: Сер 24 січ, 2024 15:30
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Додано: Сер 24 січ, 2024 17:41
mustbe
надо исправить в таблице: Восток научился в онлайн.
Как "переказ між власними рахунками"
0,5% комисс - как и было офлайн (итого - √овнокурс - как и было
)
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Додано: Сер 24 січ, 2024 20:12
Полтавабанк в аппке 41.40 евро
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:30
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USD: 37.5252 -> 37.5825 (+0.0573) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 40.8837 -> 40.9161 (+0.0324) ₴/€ 🔺
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