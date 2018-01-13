Братья карусельщики!
у кого-то есть практический опыт по данному вопросу:
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 січ, 2024 14:30
Братья карусельщики!
у кого-то есть практический опыт по данному вопросу:
viewtopic.php?p=5679858#p5679858
Додано: Пон 29 січ, 2024 14:33
Карусель 50к приобрела отрицательную доходность. Курс на прием в банках ниже курса покупки в рамках 50 тысяч.
Додано: Пон 29 січ, 2024 15:30
Курсы НБУ на 30.01.2024
Додано: Пон 29 січ, 2024 21:02
Додано: Пон 29 січ, 2024 22:00
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:04
Уточнив сьогодні в чаті за відкриття з поточного рахунку - При відкритті в додатку депозиту "Класичний онлайн в доларах або євро", кошти по закінченню терміну будуть перераховані на цей же валютний рахунок/карту. І комісія за зняття коштів у касі банку 1%.
Безкоштовно - тільки з конвертаційного депозиту, бо там кошти виплачуються на рахунок онлайн для виплат.
Тому, бачу прийдеться почекати коли закінчаться 3 місяці у "очевидців", вдасться комусь зняти без комісії чи ні
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:05
Да, депокарта становится мусором после окончания депо. Раньше такого не было, но сейчас так. Поэтому карусельщикам нужно держать минимальный депо. Хотя не понятно какой смысл сейчас покупать в этой совковой банке.
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:13
а в какой точно день это происходит
И в МТБ что-то тоже мямлили осенью, типа "через 10 дней карта для выплат закроется если нет привязки к ней депозита"
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:16
Это теория или практика ?
Если депо-карта превращается в тыкву - отображается ли это как-то в её статусе ?
То есть - можно ли это увидеть ?
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:27
Давно ж это всё обсасывали, причём как раз ты меня просвещал Тыкву - не тыкву, но приходит извещение, что карта теперь стала по тарифу ReForm. Смутно помнится, что и на картинке карты в приложении начинает вместо "Программа Депозит" писаться ReForm. Но я уже давно открыл новый мелкий депо и карта преобразовалась обратно в депозитку, так что быстро не проверю. Точный день преобразований никто не обещает. По моей практике: с началом нового депо примерно сразу и после окончания через день-два.
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