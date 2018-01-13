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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 399400401402>
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 14:30

Братья карусельщики!
у кого-то есть практический опыт по данному вопросу:
viewtopic.php?p=5679858#p5679858
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 14:33

Карусель 50к приобрела отрицательную доходность. Курс на прием в банках ниже курса покупки в рамках 50 тысяч.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 15:30

Курсы НБУ на 30.01.2024

Код: Виділити все
USD: 37.7811 -> 37.8862 (+0.1051) ₴/$ 🔺🔺🔺
EUR: 41.0567 -> 41.0042 (-0.0525) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 21:02

  Порт написав:Карусель 50к приобрела отрицательную доходность. Курс на прием в банках ниже курса покупки в рамках 50 тысяч.

Се ля ви.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 22:00

  Investor_K написав:
  Порт написав:Карусель 50к приобрела отрицательную доходность. Курс на прием в банках ниже курса покупки в рамках 50 тысяч.

Се ля ви.

Треба доплатити
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:04

  mogicanin1986 написав:Питав в чаті підтримку: якщо оформити в додатку конвертаційний депозит на 93 дні, назва депозиту купівля валюти USD після його закінчення кошти виплачуються на рахунок онлайн для виплат, зняття з цього рахунку без комісії. Якщо оформити депозит в додатку з поточного рахунку то по закінченню депозиту можливо зняти без комісії. Поточні рахунки можливо відкрити тільки у відділенні

Уточнив сьогодні в чаті за відкриття з поточного рахунку - При відкритті в додатку депозиту "Класичний онлайн в доларах або євро", кошти по закінченню терміну будуть перераховані на цей же валютний рахунок/карту. І комісія за зняття коштів у касі банку 1%. :(
Безкоштовно - тільки з конвертаційного депозиту, бо там кошти виплачуються на рахунок онлайн для виплат.

Тому, бачу прийдеться почекати коли закінчаться 3 місяці у "очевидців", вдасться комусь зняти без комісії чи ні :mrgreen:
kapesto
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:05

  flysoulfly написав:Братья карусельщики!
у кого-то есть практический опыт по данному вопросу:
viewtopic.php?p=5679858#p5679858

Да, депокарта становится мусором после окончания депо. Раньше такого не было, но сейчас так. Поэтому карусельщикам нужно держать минимальный депо. Хотя не понятно какой смысл сейчас покупать в этой совковой банке.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:13

  deneg net написав:
  flysoulfly написав:Братья карусельщики!
у кого-то есть практический опыт по данному вопросу:
viewtopic.php?p=5679858#p5679858

Да, депокарта становится мусором после окончания депо. Раньше такого не было, но сейчас так

а в какой точно день это происходит :?:


И в МТБ что-то тоже мямлили осенью, типа "через 10 дней карта для выплат закроется если нет привязки к ней депозита" :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:16

  deneg net написав:
  flysoulfly написав:Братья карусельщики!
у кого-то есть практический опыт по данному вопросу:
viewtopic.php?p=5679858#p5679858

Да, депокарта становится мусором после окончания депо.

Это теория или практика ?
Если депо-карта превращается в тыкву - отображается ли это как-то в её статусе ?
То есть - можно ли это увидеть ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:27

  mustbe написав:Если депо-карта превращается в тыкву - отображается ли это как-то в её статусе ?
То есть - можно ли это увидеть ?

Давно ж это всё обсасывали, причём как раз ты меня просвещал 8) Тыкву - не тыкву, но приходит извещение, что карта теперь стала по тарифу ReForm. Смутно помнится, что и на картинке карты в приложении начинает вместо "Программа Депозит" писаться ReForm. Но я уже давно открыл новый мелкий депо и карта преобразовалась обратно в депозитку, так что быстро не проверю. Точный день преобразований никто не обещает. По моей практике: с началом нового депо примерно сразу и после окончания через день-два.
moveton
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