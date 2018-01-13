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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:30

  moveton написав:
  mustbe написав:Если депо-карта превращается в тыкву - отображается ли это как-то в её статусе ?
То есть - можно ли это увидеть ?

Давно ж это всё обсасывали, причём как раз ты меня просвещал 8) Тыкву - не тыкву, но приходит извещение, что карта теперь стала по тарифу ReForm. Смутно помнится, что и на картинке карты в приложении начинает вместо "Программа Депозит" писаться ReForm. Но я уже давно открыл новый мелкий депо и карта преобразовалась обратно в депозитку, так что быстро не проверю. Точный день преобразований никто не обещает. По моей практике: с началом нового депо примерно сразу и после окончания через день-два.
но я про угрожаемую метаморфозу депокарты Полтавабанка спрашиваю (не про Радабанк) - мож у кого есть практический опыт, шо куда и за чем происходит там.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:36

  flysoulfly написав:но я про угрожаемую метаморфозу депокарты Полтавабанка спрашиваю (не про Радабанк) - мож у кого есть практический опыт, шо куда и за чем происходит там.

А, пардон. В исходном вопросе только по слову "как" можно догадаться, что речь не о Раде.
moveton
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  #<1 ... 399400401402
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