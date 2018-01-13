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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:30
moveton написав: mustbe написав:
Если депо-карта превращается в тыкву - отображается ли это как-то в её статусе ?
То есть - можно ли это увидеть ?
Давно ж это всё обсасывали, причём как раз ты меня просвещал
Тыкву - не тыкву, но приходит извещение, что карта теперь стала по тарифу ReForm. Смутно помнится, что и на картинке карты в приложении начинает вместо "Программа Депозит" писаться ReForm. Но я уже давно открыл новый мелкий депо и карта преобразовалась обратно в депозитку, так что быстро не проверю. Точный день преобразований никто не обещает. По моей практике: с началом нового депо примерно сразу и после окончания через день-два.
но я про угрожаемую метаморфозу депокарты Полтавабанка спрашиваю (не про Радабанк) - мож у кого есть практический опыт, шо куда и за чем происходит там.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 23:36
flysoulfly написав:
но я про угрожаемую метаморфозу депокарты Полтавабанка спрашиваю (не про Радабанк) - мож у кого есть практический опыт, шо куда и за чем происходит там.
А, пардон. В исходном вопросе только по слову "как" можно догадаться, что речь не о Раде.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 11:05
mustbe написав: deneg net написав:
Да, депокарта становится мусором после окончания депо.
Это теория или практика ?
Если депо-карта превращается в тыкву - отображается ли это как-то в её статусе ?
То есть - можно ли это увидеть ?
в аппке не отображается никак, увидеть нельзя.
но на сайте в Публичном договоре такое есть:
10.4 Укладенням Договору Клієнт погоджується, що умови обслуговування пенсійного/
соціального/ депозитного КР змінюються та подальше обслуговування КР здійснюється за
Тарифним пакетом – „Класичний” в обумовленому даним Договором порядку у разі:
10.4.2 закінчення строку депозитного вкладу для отримання відсотків по якому відкривався КР -
на 6 (шостий) день від дати події
- т.е. депокарта еще не тыква 5 дней, включая
день окончания депо (но это не точно ©)
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Додано: Вів 30 січ, 2024 15:30
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