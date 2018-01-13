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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 січ, 2024 18:29
vitaliiangel написав: daap написав:
а я думав шо не буває забирання депозитів з комісією, бо це якась нісенітниця. Це ж сама сутність депозиту - забираєш те шо приніс.
в глобусе принес и забрал на 1% меньше. гении маркетинга.
Забирать меньше, чем вкладывал - это типа половой акт. Но там хоть удовольствие
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Додано: Вів 30 січ, 2024 18:55
daap написав:
а я думав шо не буває забирання депозитів з комісією, бо це якась нісенітниця. Це ж сама сутність депозиту - забираєш те шо приніс.
мабуть не стикалися із ОТП - там теж зняття власних коштів із коміссією
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Додано: Сер 31 січ, 2024 11:47
moveton написав:
точно-точно речь идёт о забирании именно того, что принёс, т.е. приносил наличные доллары и их же забираешь?
Вы ж точно-точно не толстозадая начотделения(кассирша) того самого банка, да? - это же их слова при возврате моих конвертдепозитов бело-плесневым баксомотлохом
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:30
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:56
mustbe написав:
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:03
sens обмінники поки що не знижують ціну((( всюди 38.20
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