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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 401402403404>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 18:29

  vitaliiangel написав:
  daap написав:а я думав шо не буває забирання депозитів з комісією, бо це якась нісенітниця. Це ж сама сутність депозиту - забираєш те шо приніс.

в глобусе принес и забрал на 1% меньше. гении маркетинга.

Забирать меньше, чем вкладывал - это типа половой акт. Но там хоть удовольствие
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 18:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  daap написав:а я думав шо не буває забирання депозитів з комісією, бо це якась нісенітниця. Це ж сама сутність депозиту - забираєш те шо приніс.


мабуть не стикалися із ОТП - там теж зняття власних коштів із коміссією
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:47

  moveton написав: точно-точно речь идёт о забирании именно того, что принёс, т.е. приносил наличные доллары и их же забираешь?
8)
Вы ж точно-точно не толстозадая начотделения(кассирша) того самого банка, да? - это же их слова при возврате моих конвертдепозитов бело-плесневым баксомотлохом
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Курсы НБУ на 01.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.8746 -> 37.5627 (-0.3119) ₴/$ 💎💎💎💎💎💎💎
EUR: 41.0845 -> 40.7067 (-0.3778) ₴/€ 💎💎💎💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:56

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.8746 -> 37.5627 (-0.3119) ₴/$ 💎💎💎💎💎💎💎
EUR: 41.0845 -> 40.7067 (-0.3778) ₴/€ 💎💎💎💎

Терміново купляти
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:03

sens обмінники поки що не знижують ціну((( всюди 38.20
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:33

  sens написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.8746 -> 37.5627 (-0.3119) ₴/$ 💎💎💎💎💎💎💎
EUR: 41.0845 -> 40.7067 (-0.3778) ₴/€ 💎💎💎💎

Терміново купляти

Дешевше не буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:46

  Investor_K написав:
  sens написав:Терміново купляти
Дешевше не буде?
Хто зна. Якщо Європа завтра гроші дасть...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:49

Вопрос по Укрэксиму

Прошу проконсультировать по Укрэксиму. Открыл гривневую карточку ("оптимальную"), и долларовую карточку ("депозитную", т. е. без комиссии за снятие). При обмене в приложении снимает 0,5% комиссии. В таблице ее нет. Как можно произвести операцию без комиссий за обмен и за снятие? На горячей линии банка мне ответить не смогли. Нужно открыть цифровую в долларах, и делать обмен на нее? А можно будет потом перекинуть со своей цифровой на свою депозитную, чтобы и снять без комиссии (с депозитной)? Или на депозитную - только через открытие депозита? При открытии цифровой - просит выбрать: "новий рахунок", или "картковий рахунок" (то есть депозитной карты). Какой выбирать?..
Востаннє редагувалось Сергей Пр в Сер 31 січ, 2024 20:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:54

  asti написав:Хто зна. Якщо Європа завтра гроші дасть...
50ярдов на 3 года дадут. а нам надо 40 на год. (цифра по памяти лень гуглить)
vitaliiangel
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