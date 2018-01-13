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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 січ, 2024 18:29
vitaliiangel написав: daap написав:
а я думав шо не буває забирання депозитів з комісією, бо це якась нісенітниця. Це ж сама сутність депозиту - забираєш те шо приніс.
в глобусе принес и забрал на 1% меньше. гении маркетинга.
Забирать меньше, чем вкладывал - это типа половой акт. Но там хоть удовольствие
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Додано: Вів 30 січ, 2024 18:55
daap написав:
а я думав шо не буває забирання депозитів з комісією, бо це якась нісенітниця. Це ж сама сутність депозиту - забираєш те шо приніс.
мабуть не стикалися із ОТП - там теж зняття власних коштів із коміссією
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Додано: Сер 31 січ, 2024 11:47
moveton написав:
точно-точно речь идёт о забирании именно того, что принёс, т.е. приносил наличные доллары и их же забираешь?
Вы ж точно-точно не толстозадая начотделения(кассирша) того самого банка, да? - это же их слова при возврате моих конвертдепозитов бело-плесневым баксомотлохом
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:30
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:56
mustbe написав:
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:03
sens обмінники поки що не знижують ціну((( всюди 38.20
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Andrey2512
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:46
Investor_K написав: sens написав:
Терміново купляти
Дешевше не буде?
Хто зна. Якщо Європа завтра гроші дасть...
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asti
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:49
Прошу проконсультировать по Укрэксиму. Открыл гривневую карточку ("оптимальную"), и долларовую карточку ("депозитную", т. е. без комиссии за снятие). При обмене в приложении снимает 0,5% комиссии. В таблице ее нет. Как можно произвести операцию без комиссий за обмен и за снятие? На горячей линии банка мне ответить не смогли. Нужно открыть цифровую в долларах, и делать обмен на нее? А можно будет потом перекинуть со своей цифровой на свою депозитную, чтобы и снять без комиссии (с депозитной)? Или на депозитную - только через открытие депозита? При открытии цифровой - просит выбрать: "новий рахунок", или "картковий рахунок" (то есть депозитной карты). Какой выбирать?..
Востаннє редагувалось Сергей Пр
в Сер 31 січ, 2024 20:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:54
asti написав:
Хто зна. Якщо Європа завтра гроші дасть...
50ярдов на 3 года дадут. а нам надо 40 на год. (цифра по памяти лень гуглить)
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