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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:14

  Сергей Пр написав:Прошу проконсультировать по Укрэксиму. Открыл гривневую карточку ("оптимальную"), и долларовую карточку ("депозитную", т. е. без комиссии за снятие). При обмене в приложении снимает 0,5% комиссии. В таблице ее нет. Как можно произвести операцию без комиссий за обмен и за снятие? На горячей линии банка мне ответить не смогли. Нужно открыть цифровую в долларах, и делать обмен на нее? А можно будет потом перекинуть со своей цифровой на свою депозитную, чтобы и снять без комиссии (с депозитной)? Или на депозитную - только через открытие депозита?


открыть виртуальную Оптимальную в долларах, делать обмен на нее, потом сразу перекинуть с цифровой на свою депозитную, чтобы снять без комиссии. Перекидка в два этапа по 650$, т.к. лимит на перевод 25 тыс грн.
Говорят, если не сразу перекинуть, то могут снять комиссию с цифровой, если быстро обнулить, комиссии нет.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:42

Melanor1
Супер, большое спасибо:)!
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:18

  mogicanin1986 написав:
  kapesto написав:
  mogicanin1986 написав:Питав в чаті підтримку: якщо оформити в додатку конвертаційний депозит на 93 дні, назва депозиту купівля валюти USD після його закінчення кошти виплачуються на рахунок онлайн для виплат, зняття з цього рахунку без комісії. Якщо оформити депозит в додатку з поточного рахунку то по закінченню депозиту можливо зняти без комісії. Поточні рахунки можливо відкрити тільки у відділенні

Уточнив сьогодні в чаті за відкриття з поточного рахунку - При відкритті в додатку депозиту "Класичний онлайн в доларах або євро", кошти по закінченню терміну будуть перераховані на цей же валютний рахунок/карту. І комісія за зняття коштів у касі банку 1%. :(
Безкоштовно - тільки з конвертаційного депозиту, бо там кошти виплачуються на рахунок онлайн для виплат.

Тому, бачу прийдеться почекати коли закінчаться 3 місяці у "очевидців", вдасться комусь зняти без комісії чи ні :mrgreen:

Скрін моєї переписки в чаті Глобуса https://ibb.co/HXfjqnR
Зараз подзвонив на горячу лінію Глобуса, ще одна версія: щоб отримати валютні депозити по закінченню без комісії треба відкривати з поточного рахунку тільки у відділенні, всі валютні депозити відкриті в додатку - зняття буде з комісом.
Тільки що мені передзвонила дівчина с Глобуса, вибачилася, вона уточнила інформацію: все ж таки можна можна зняти без комісії валютний депозит, якщо відкрити його в додатку з поточного рахунку. Отака от плутанина...


Цікаво: при відкритті конверта відкривають рахунок онлайн, звідки зняття без комісій, як що після цього відкривати з карти, дасть змогу вибрати виплату на рахунок онлайн? Може хтось мав в глобусі конверт, може перевірити в додатку чи є змога обрати цей рахунок для виплат.
Як що відкрити депозит у відділенні з поточного рахунку, чи буде можливість відкрити онлайн з виплатою на цей рахунок. Аж цікаво, займусь цією гімнастикою.
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