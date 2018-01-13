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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:53
kocherga, можете спробувати встановити розширення для Chrome/Opera/Firefox- Auto Refresh Plus, відкрити в браузері вкладку з потрібним банком, вказати моніторинг певного тексту або появу значка 💎, період оновлення- і як тільки будуть зміни- одразу отримаєте нотифікацію щодо курсу.
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andriy_z
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