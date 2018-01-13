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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:53

kocherga, можете спробувати встановити розширення для Chrome/Opera/Firefox- Auto Refresh Plus, відкрити в браузері вкладку з потрібним банком, вказати моніторинг певного тексту або появу значка 💎, період оновлення- і як тільки будуть зміни- одразу отримаєте нотифікацію щодо курсу.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:18

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Но это надо по каждому юзеру бота хранить данные о том, какие именно банки и валюты ему интересны.

Я там і другий варіант вказував) Може хоча б для ТОП-10 банків? І без юзерів - просто новий окремий бот для всіх типу "Повідомлення про зміну курсів в ТОП-10 банків" - а там без міжбанку, просто зміни в Приват, Ощад, Універсал, Сенс, Райф, А-Банк, ПУМБ, Укргаз, Укрсиб та ОТП? Так би мовити, найбільші популярні (це я взяв із переліку банків із найбільшою кількістю вкладників, хоча у інших рейтингах їх перелік особливо не зміниться)
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:22

  andriy_z написав:kocherga, можете спробувати встановити розширення для Chrome/Opera/Firefox- Auto Refresh Plus, відкрити в браузері вкладку з потрібним банком, вказати моніторинг певного тексту або появу значка 💎, період оновлення- і як тільки будуть зміни- одразу отримаєте нотифікацію щодо курсу.

Дякую за підказку. Шкода, що потрібно весь час перед увімкненим ПК бути, на смартфоні пропонує встановити на комп'ютер. Але дякую
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 21:24

  kocherga написав:
  mustbe написав:Но это надо по каждому юзеру бота хранить данные о том, какие именно банки и валюты ему интересны.

Я там і другий варіант вказував) Може хоча б для ТОП-10 банків? І без юзерів - просто новий окремий бот для всіх типу "Повідомлення про зміну курсів в ТОП-10 банків" - а там без міжбанку, просто зміни в Приват, Ощад, Універсал, Сенс, Райф, А-Банк, ПУМБ, Укргаз, Укрсиб та ОТП? Так би мовити, найбільші популярні (це я взяв із переліку банків із найбільшою кількістю вкладників, хоча у інших рейтингах їх перелік особливо не зміниться)

Топ-10 - понятие более чем спорное. А кто-то запросит топ-15 или топ-20. А кто-то с межбанком и тд.
Пишите лучше в чате, там и обсудим
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 03:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

мтб ночью отпускает валюту в застосунку ?

( viewtopic.php?p=5659692#p5659692 )
a77
 
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