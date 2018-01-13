Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
kocherga, можете спробувати встановити розширення для Chrome/Opera/Firefox- Auto Refresh Plus, відкрити в браузері вкладку з потрібним банком, вказати моніторинг певного тексту або появу значка 💎, період оновлення- і як тільки будуть зміни- одразу отримаєте нотифікацію щодо курсу.
mustbe написав:Но это надо по каждому юзеру бота хранить данные о том, какие именно банки и валюты ему интересны.
Я там і другий варіант вказував) Може хоча б для ТОП-10 банків? І без юзерів - просто новий окремий бот для всіх типу "Повідомлення про зміну курсів в ТОП-10 банків" - а там без міжбанку, просто зміни в Приват, Ощад, Універсал, Сенс, Райф, А-Банк, ПУМБ, Укргаз, Укрсиб та ОТП? Так би мовити, найбільші популярні (це я взяв із переліку банків із найбільшою кількістю вкладників, хоча у інших рейтингах їх перелік особливо не зміниться)
andriy_z написав:kocherga, можете спробувати встановити розширення для Chrome/Opera/Firefox- Auto Refresh Plus, відкрити в браузері вкладку з потрібним банком, вказати моніторинг певного тексту або появу значка 💎, період оновлення- і як тільки будуть зміни- одразу отримаєте нотифікацію щодо курсу.
Дякую за підказку. Шкода, що потрібно весь час перед увімкненим ПК бути, на смартфоні пропонує встановити на комп'ютер. Але дякую
mustbe написав:Но это надо по каждому юзеру бота хранить данные о том, какие именно банки и валюты ему интересны.
Я там і другий варіант вказував) Може хоча б для ТОП-10 банків? І без юзерів - просто новий окремий бот для всіх типу "Повідомлення про зміну курсів в ТОП-10 банків" - а там без міжбанку, просто зміни в Приват, Ощад, Універсал, Сенс, Райф, А-Банк, ПУМБ, Укргаз, Укрсиб та ОТП? Так би мовити, найбільші популярні (це я взяв із переліку банків із найбільшою кількістю вкладників, хоча у інших рейтингах їх перелік особливо не зміниться)
Топ-10 - понятие более чем спорное. А кто-то запросит топ-15 или топ-20. А кто-то с межбанком и тд. Пишите лучше в чате, там и обсудим
kocherga написав:Підкажіть, будь ласка, чи, можливо, це було б вам нескладно зробити? Чат-бот з можливістю обрати банки, від яких будуть повідомлення. Або хоча б з ТОП-10 банків, щоб було простіше
Там же сообщениях написано какой банк на что поменял. Что мешает поставить junctionbot.io и оставить только то, что интересует? Он для того и придуман.
Steps: Start the bot. After choosing a language, send the bot the channel you're interested at - newportal. Send the bot a filter command, with the string that interest you: Format: /filter @channel_name mustHave text_to_pass (get the full /filter command usage by sending the /filter command to the bot). For example, send /filter @newportal mustHave (ru) to get only the messages with the text (ru) from the channel @newportal. If you want, you can set the bot to forward those message to another channel - so in that case, you can create a new channel for your area.
Note: The bot help message states that it can take around 10 minutes of delay until you get the updates.
kocherga написав:Підкажіть, будь ласка, чи, можливо, це було б вам нескладно зробити? Чат-бот з можливістю обрати банки, від яких будуть повідомлення. Або хоча б з ТОП-10 банків, щоб було простіше
Там же сообщениях написано какой банк на что поменял. Что мешает поставить junctionbot.io и оставить только то, что интересует? Он для того и придуман.
Steps: Start the bot. After choosing a language, send the bot the channel you're interested at - newportal. Send the bot a filter command, with the string that interest you: Format: /filter @channel_name mustHave text_to_pass (get the full /filter command usage by sending the /filter command to the bot). For example, send /filter @newportal mustHave (ru) to get only the messages with the text (ru) from the channel @newportal. If you want, you can set the bot to forward those message to another channel - so in that case, you can create a new channel for your area.
Note: The bot help message states that it can take around 10 minutes of delay until you get the updates.
kocherga написав:Підкажіть, будь ласка, чи, можливо, це було б вам нескладно зробити? Чат-бот з можливістю обрати банки, від яких будуть повідомлення. Або хоча б з ТОП-10 банків, щоб було простіше
Там же в сообщениях написано какой банк на что поменял. Что мешает поставить junctionbot.io и оставить только то, что интересует? Он для того и придуман.
Steps: 1. Start the bot. 2. After choosing a language, send the bot the channel you're interested at - newportal. 3. Send the bot a filter command, with the string that interest you: Format: /filter @channel_name mustHave text_to_pass (get the full /filter command usage by sending the /filter command to the bot). For example, send /filter @newportal mustHave (ru) to get only the messages with the text (ru) from the channel @newportal. 4. If you want, you can set the bot to forward those message to another channel - so in that case, you can create a new channel for your area.
Note: The bot help message states that it can take around 10 minutes of delay until you get the updates.