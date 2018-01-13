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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:31

mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись 8)
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к? :roll:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:06

  andriy_z написав:mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись 8)
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к? :roll:

Сомневаюсь, что в к200 это актуально.
В к50 - да, там в лучшие времена можно было почти всю таблицу делать, почти 50 банок.
А в к200 - мало кто и раньше делал больше 10 банок, а сейчас - не более 5.
Цифры условны, конечно.
Раскраска полезна тогда, когда есть много интересных предложений. А если их исчезающе мало - то и в раскраске большого смысла нет.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:30

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EUR: 40.8797 -> 40.3747 (-0.5050) ₴/€ 💎💎💎💎💎💎
mustbe
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  #<1 ... 403404405406
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