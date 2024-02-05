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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:00
Курсы НБУ на 05.02.2024
Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:31
mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к?
Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:06
Сомневаюсь, что в к200 это актуально.
В к50 - да, там в лучшие времена можно было почти всю таблицу делать, почти 50 банок.
А в к200 - мало кто и раньше делал больше 10 банок, а сейчас - не более 5.
Цифры условны, конечно.
Раскраска полезна тогда, когда есть много интересных предложений. А если их исчезающе мало - то и в раскраске большого смысла нет.
Додано: Пон 05 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 06.02.2024
Додано: Вів 06 лют, 2024 15:30
Курсы НБУ на 07.02.2024
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:29
Прогревается ракета?)
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