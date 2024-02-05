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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:00
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USD: 37.6047 -> 37.5698 (-0.0349) ₴/$ 💎
EUR: 40.6695 -> 40.8797 (+0.2102) ₴/€ 🔺🔺🔺
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mustbe
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:31
mustbe
, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к?
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andriy_z
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:06
andriy_z написав:mustbe
, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к?
Сомневаюсь, что в к200 это актуально.
В к50 - да, там в лучшие времена можно было почти всю таблицу делать, почти 50 банок.
А в к200 - мало кто и раньше делал больше 10 банок, а сейчас - не более 5.
Цифры условны, конечно.
Раскраска полезна тогда, когда есть много интересных предложений. А если их исчезающе мало - то и в раскраске большого смысла нет.
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mustbe
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:30
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USD: 37.5698 -> 37.5544 (-0.0154) ₴/$ 💎
EUR: 40.8797 -> 40.3747 (-0.5050) ₴/€ 💎💎💎💎💎💎
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mustbe
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:30
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USD: 37.5544 -> 37.6254 (+0.0710) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 40.3747 -> 40.3946 (+0.0199) ₴/€ 🔺
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mustbe
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:29
mustbe написав:
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USD: 37.5544 -> 37.6254 (+0.0710) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 40.3747 -> 40.3946 (+0.0199) ₴/€ 🔺
Прогревается ракета?)
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Andrey2512
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Додано: Вів 06 лют, 2024 18:43
Тимчасово виключений зі списку спонсорів війни банк обіцяє на сайті АТБ "валютний курсопад" завтра.
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Ой+
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Додано: Вів 06 лют, 2024 18:46
Ой+ написав:
Тимчасово виключений зі списку спонсорів війни банк обіцяє на сайті АТБ "валютний курсопад" завтра.
Ви про на Р. ?
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Hotab
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Додано: Вів 06 лют, 2024 18:53
Hotab написав: Ой+ написав:
Тимчасово виключений зі списку спонсорів війни банк обіцяє на сайті АТБ "валютний курсопад" завтра.
Ви про на Р. ?
Так , це він
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lamal
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