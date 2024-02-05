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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 403404405406>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:00

Курсы НБУ на 05.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.6047 -> 37.5698 (-0.0349) ₴/$ 💎
EUR: 40.6695 -> 40.8797 (+0.2102) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:31

mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись 8)
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к? :roll:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:06

  andriy_z написав:mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись 8)
Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к? :roll:

Сомневаюсь, что в к200 это актуально.
В к50 - да, там в лучшие времена можно было почти всю таблицу делать, почти 50 банок.
А в к200 - мало кто и раньше делал больше 10 банок, а сейчас - не более 5.
Цифры условны, конечно.
Раскраска полезна тогда, когда есть много интересных предложений. А если их исчезающе мало - то и в раскраске большого смысла нет.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 06.02.2024

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USD: 37.5698 -> 37.5544 (-0.0154) ₴/$ 💎
EUR: 40.8797 -> 40.3747 (-0.5050) ₴/€ 💎💎💎💎💎💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 07.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.5544 -> 37.6254 (+0.0710) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 40.3747 -> 40.3946 (+0.0199) ₴/€ 🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:29

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.5544 -> 37.6254 (+0.0710) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 40.3747 -> 40.3946 (+0.0199) ₴/€ 🔺

Прогревается ракета?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Тимчасово виключений зі списку спонсорів війни банк обіцяє на сайті АТБ "валютний курсопад" завтра.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:46

  Ой+ написав:Тимчасово виключений зі списку спонсорів війни банк обіцяє на сайті АТБ "валютний курсопад" завтра.

Ви про на Р. ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:53

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Hotab написав:
  Ой+ написав:Тимчасово виключений зі списку спонсорів війни банк обіцяє на сайті АТБ "валютний курсопад" завтра.

Ви про на Р. ?
Так , це він

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lamal
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:49

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :

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Andrey2512
 
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