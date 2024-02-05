Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к?
andriy_z написав:mustbe, дякую за табличку, дуже зручно користуватись. Нещодавно відкрив для себе також кольори і те як вони вчора (1е число місяця) автоматично помінялись Якщо буде час і не дуже складно- чи є можливість також прив'язати кольори до таблички 200к?
Сомневаюсь, что в к200 это актуально. В к50 - да, там в лучшие времена можно было почти всю таблицу делать, почти 50 банок. А в к200 - мало кто и раньше делал больше 10 банок, а сейчас - не более 5. Цифры условны, конечно. Раскраска полезна тогда, когда есть много интересных предложений. А если их исчезающе мало - то и в раскраске большого смысла нет.
🔝 *ЗРОСТАННЯ ДОХОДУ ПРИ ЗРОСТАННІ КУРСУ НБУ – ГАРАНТОВАНО*!
Купуйте *online USD чи EUR* з розміщенням на *депозит* в межах *200 000 грн* в еквіваленті в місяць: 🔹 вигідний курс в додатку 🔹 без додаткових комісій 🔹 строк розміщення - *3, 6, 9 або 12 місяців* 🔹 мінімальна сума *100 USD/EUR* 🔹 ставка за вкладом *від 0,01% до 3%* річних (залежить від валюти вкладу) 🔹 виплата відсотків: щомісячно або в кінці строку
По закінченню строку дії депозиту, отримуєте кошти на картковий рахунок у валюті 💵 вкладу!