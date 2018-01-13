|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:57
Andrey2512 написав:
Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :
Купил сегодня у ТАЗика по 37,9, а через три мес. курс будет 37,5.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7704
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лют, 2024 20:09
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :
Купил сегодня у ТАЗика по 37,9, а через три мес. курс будет 37,5.))
Т.е. вы -лох?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9543
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:01
Игорь Алексеевич вот именно. Скорее всего уверенны, что курс будет стабильный или гривна укрепится )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:08
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
вот именно. Скорее всего уверенны, что курс будет стабильный или гривна укрепится )
Есть ещё вариант, с последними событиями в США с финансированием Украине - а будут ли вообще отдавать валютой?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7704
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1251
|309322
|
|
|6
|5813
|
Сер 08 лис, 2023 15:47
sens
|
|88
|43052
|
|