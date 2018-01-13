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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:57

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Andrey2512 написав:Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :
Купил сегодня у ТАЗика по 37,9, а через три мес. курс будет 37,5.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :
Купил сегодня у ТАЗика по 37,9, а через три мес. курс будет 37,5.))

Т.е. вы -лох?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:01

Игорь Алексеевич вот именно. Скорее всего уверенны, что курс будет стабильный или гривна укрепится )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 23:08

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич вот именно. Скорее всего уверенны, что курс будет стабильный или гривна укрепится )
Есть ещё вариант, с последними событиями в США с финансированием Украине - а будут ли вообще отдавать валютой?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:46

Станом на зараз Райф пропонує долар по 37,67 в додатку
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:07

  nickvp написав:Станом на зараз Райф пропонує долар по 37,67 в додатку

40,76 євро
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:14

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Когось такі курси зацікавили?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:06

  2XL написав:Когось такі курси зацікавили?

Того хто продав спочатку по 43 і зараз купив по 40,76. Такий приклад підходить ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:14

  2XL написав:Когось такі курси зацікавили?

Заліз на 250кгрн в Райф. Саме в ойро. Побачимо куди ойро далі буде рухатись
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:22

  Hotab написав:
  2XL написав:Когось такі курси зацікавили?

Заліз на 250кгрн в Райф. Саме в ойро. Побачимо куди ойро далі буде рухатись
не вірне тлумачення, хто продав ойро в кінці грудня, маючи гривню залишив під 5-10% на вільних депозитах , коли курс пішов вниз зробив купівлю онлайн. В аваль нажаль ставка світить 2,25%
sens
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