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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лют, 2024 19:57
Andrey2512 написав:
Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :
Купил сегодня у ТАЗика по 37,9, а через три мес. курс будет 37,5.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 лют, 2024 20:09
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:
Вполне возможно ) мне ТАСС прислал подобное :
Купил сегодня у ТАЗика по 37,9, а через три мес. курс будет 37,5.))
Т.е. вы -лох?
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Investor_K
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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:01
Игорь Алексеевич вот именно. Скорее всего уверенны, что курс будет стабильный или гривна укрепится )
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Andrey2512
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Додано: Вів 06 лют, 2024 23:08
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
вот именно. Скорее всего уверенны, что курс будет стабильный или гривна укрепится )
Есть ещё вариант, с последними событиями в США с финансированием Украине - а будут ли вообще отдавать валютой?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:46
Станом на зараз Райф пропонує долар по 37,67 в додатку
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nickvp
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:07
nickvp написав:
Станом на зараз Райф пропонує долар по 37,67 в додатку
40,76 євро
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sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:14
Когось такі курси зацікавили?
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2XL
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:06
2XL написав:
Когось такі курси зацікавили?
Того хто продав спочатку по 43 і зараз купив по 40,76. Такий приклад підходить ?
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sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:14
2XL написав:
Когось такі курси зацікавили?
Заліз на 250кгрн в Райф. Саме в ойро. Побачимо куди ойро далі буде рухатись
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Hotab
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:22
Hotab написав: 2XL написав:
Когось такі курси зацікавили?
Заліз на 250кгрн в Райф. Саме в ойро. Побачимо куди ойро далі буде рухатись
не вірне тлумачення, хто продав ойро в кінці грудня, маючи гривню залишив під 5-10% на вільних депозитах , коли курс пішов вниз зробив купівлю онлайн. В аваль нажаль ставка світить 2,25%
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sens
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