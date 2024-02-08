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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2024 16:00
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USD: 37.6254 -> 37.5937 (-0.0317) ₴/$ 💎
EUR: 40.3946 -> 40.5035 (+0.1089) ₴/€ 🔺🔺
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