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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:00

Курсы НБУ на 08.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.6254 -> 37.5937 (-0.0317) ₴/$ 💎
EUR: 40.3946 -> 40.5035 (+0.1089) ₴/€ 🔺🔺
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:47

  2XL написав:Когось такі курси зацікавили?
такі? -нікого
(ну, майже нікого)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 18:29

  flysoulfly написав:
  2XL написав:Когось такі курси зацікавили?
такі? -нікого
(ну, майже нікого)
А чому ні?
На сьогоднішній день це найкраща маржа, і якщо ви не військовозобов'язані то можна купляти квиток на карусель))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:06

  asti написав:На сьогоднішній день це найкраща маржа
ото маржа? -сльози.

+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими та ще й за мінусом витрат "на життя" та ще й саме за ці останні 3 місяці, як хочеться Райфу
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:30

Курсы НБУ на 09.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.5937 -> 37.5707 (-0.0230) ₴/$ 💎
EUR: 40.5035 -> 40.4129 (-0.0906) ₴/€ 💎
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 18:41

  flysoulfly написав:
  asti написав:На сьогоднішній день це найкраща маржа
ото маржа? -сльози.

+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими та ще й за мінусом витрат "на життя" та ще й саме за ці останні 3 місяці, як хочеться Райфу

У вас нема. У мене знайшлись.
Це до того, що переляки, що всі вийдуть з банків перед страхом нового закону - більш ніж перебільшені.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:25

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Hotab написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:На сьогоднішній день це найкраща маржа
ото маржа? -сльози.

+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими та ще й за мінусом витрат "на життя" та ще й саме за ці останні 3 місяці, як хочеться Райфу

У вас нема. У мене знайшлись.
Це до того, що переляки, що всі вийдуть з банків перед страхом нового закону - більш ніж перебільшені.


Блокування по новому закону ніяк не зв'язано з доведенням джерела доходу
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 23:46

  2XL написав:
Hotab написав:
  flysoulfly написав:+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими та ще й за мінусом витрат "на життя" та ще й саме за ці останні 3 місяці, як хочеться Райфу

У вас нема. У мене знайшлись.
Це до того, що переляки, що всі вийдуть з банків перед страхом нового закону - більш ніж перебільшені.


Блокування по новому закону ніяк не зв'язано з доведенням джерела доходу

Загалом, як допоможуть документи людині, якої вже гіпотетично може не бути, скористатися своїми майном?
Яким чином буде проходити процес зняття блокувань на майно, у зазначеному вище випадку, якщо до цього моменту на якомусь часовому етапі людина потрапила до ТЦК і потрапила на фронт. Чи все відійде на користь держави?
Варто подумати.
feecold
 
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