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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2024 16:00
- Код: Виділити все
USD: 37.6254 -> 37.5937 (-0.0317) ₴/$ 💎
EUR: 40.3946 -> 40.5035 (+0.1089) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:47
2XL написав:
Когось такі курси зацікавили?
такі? -нікого
(ну, майже нікого)
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:29
flysoulfly написав: 2XL написав:
Когось такі курси зацікавили?
такі? -нікого
(ну, майже нікого)
А чому ні?
На сьогоднішній день це найкраща маржа, і якщо ви не військовозобов'язані то можна купляти квиток на карусель))
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asti
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:06
asti написав:
На сьогоднішній день це найкраща маржа
ото маржа? -сльози.
+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими
та ще й за мінусом витрат "на життя"
та ще й саме за ці останні 3 місяці
, як хочеться Райфу
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flysoulfly
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- Подякували: 227 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:30
- Код: Виділити все
USD: 37.5937 -> 37.5707 (-0.0230) ₴/$ 💎
EUR: 40.5035 -> 40.4129 (-0.0906) ₴/€ 💎
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mustbe
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- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 1539 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 18:41
flysoulfly написав: asti написав:
На сьогоднішній день це найкраща маржа
ото маржа? -сльози.
+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими
та ще й за мінусом витрат "на життя"
та ще й саме за ці останні 3 місяці
, як хочеться Райфу
У вас нема. У мене знайшлись.
Це до того, що переляки, що всі
вийдуть з банків перед страхом нового закону - більш ніж перебільшені.
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Hotab
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Додано: Чет 08 лют, 2024 23:25
Hotab написав: flysoulfly написав: asti написав:
На сьогоднішній день це найкраща маржа
ото маржа? -сльози.
+потенційний гемор: нема документального підтвердження що я заробив 50+50+50 Кгрн чистими
та ще й за мінусом витрат "на життя"
та ще й саме за ці останні 3 місяці
, як хочеться Райфу
У вас нема. У мене знайшлись.
Це до того, що переляки, що всі
вийдуть з банків перед страхом нового закону - більш ніж перебільшені.
Блокування по новому закону ніяк не зв'язано з доведенням джерела доходу
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2XL
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:08
В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
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mustbe
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