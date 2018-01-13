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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:47

  Igor3777 написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок


А как с него потом наличную валюту снимать ?

Через каси та банкомати України, до речі без %
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:38

  Leritta написав:
  Igor3777 написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
А как с него потом наличную валюту снимать ?

Через каси та банкомати України, до речі без %
авжеж! саме валюту - саме через банкомати України :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?
amatorodessa
 
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