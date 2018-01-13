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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:47
Igor3777 написав: mustbe написав:
В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
А как с него потом наличную валюту снимать ?
Через каси та банкомати України, до речі без %
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Leritta
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Додано: Суб 10 лют, 2024 13:38
Leritta написав: Igor3777 написав: mustbe написав:
В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
А как с него потом наличную валюту
снимать ?
Через каси та банкомати України, до речі без %
авжеж! саме валюту - саме через банкомати України
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Додано: Суб 10 лют, 2024 14:28
ПУМБ Доллар 38,1 (приложение)
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:38
А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?
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amatorodessa
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:53
amatorodessa написав:
А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?
Не бачив таблиці. Загалом це ПУМБ, райф(свої), ощад(тільки каса), УкрГаз економ, сенс пакетка(каса х2/міс), кредо
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