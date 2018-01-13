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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 406407408409>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:47

  Igor3777 написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок


А как с него потом наличную валюту снимать ?

Через каси та банкомати України, до речі без %
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:38

  Leritta написав:
  Igor3777 написав:
  mustbe написав:В таблицы т50 и т200 добавлен БВР - Банк Власный Рахунок
А как с него потом наличную валюту снимать ?

Через каси та банкомати України, до речі без %
авжеж! саме валюту - саме через банкомати України :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:38

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:53

  amatorodessa написав:А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?

Не бачив таблиці. Загалом це ПУМБ, райф(свої), ощад(тільки каса), УкрГаз економ, сенс пакетка(каса х2/міс), кредо
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 06:37

  amatorodessa написав:А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?
mustbe, він реалізує цю ідею в життя
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 07:44

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

24589 написав:
  amatorodessa написав:А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?

Не бачив таблиці. Загалом це ПУМБ, райф(свої), ощад(тільки каса), УкрГаз економ, сенс пакетка(каса х2/міс), кредо
Дякую! ПУМБ начебто теж в касі х2 в месяц. В банкоматах без обмежень .
Аваль райф "свої" - це назва тарифного пакету ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 08:43

  24589 написав:
  amatorodessa написав:А є така ж таблиця з переліком банків які дозволяють обнал коштів без комісії якщо кошті заведені з іншого банку по ІБАН?

Не бачив таблиці. Загалом це ПУМБ, райф(свої), ощад(тільки каса), УкрГаз економ, сенс пакетка(каса х2/міс), кредо

Интересно, по какому принципу формировался список? Включены лимитированные Ощад (кстати, Ощад в пределах 20к в месяц и в банкомате на шару) и Сенс, но нет безлимитного Unex. А если устраивает с лимитами, то можно ещё кучку банков накидать: Аккорд, ТАС и даже Восток слегка.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 13:05

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  moveton написав:но нет безлимитного Unex.

Юнекс під ДОС атакою москальні зараз
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:39

moveton +агропросперис, но в выходные у них часто отключается банкинг, видимо для экономии э/эн и не работает горячка
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