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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2024 15:30
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USD: 37.6234 -> 37.8951 (+0.2717) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.5129 -> 40.8092 (+0.2963) ₴/€ 🔺🔺🔺
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