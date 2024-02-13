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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 15:30

Курсы НБУ на 13.02.2024

Код: Виділити все
USD: 37.6234 -> 37.8951 (+0.2717) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.5129 -> 40.8092 (+0.2963) ₴/€ 🔺🔺🔺
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:55

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Знову хтось розсердив нашого шановного автора таблиці?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:56

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.6234 -> 37.8951 (+0.2717) ₴/$ 🔺🔺🔺🔺🔺🔺
EUR: 40.5129 -> 40.8092 (+0.2963) ₴/€ 🔺🔺🔺

Да... еле успел в Эксиме по 37,8 конвертнуть))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 07:57

  1finanсier написав:Знову хтось розсердив нашого шановного автора таблиці?

Чи карусельщики у кедах масовим заходом у табличку обвалили її? )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 09:26

Что-то где-то упало.
Разбираюсь
mustbe
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  #<1 ... 406407408409
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