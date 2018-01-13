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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:36

  asti написав:
  mustbe написав:Ура, заработало !
Вроде поднялись
Заработать-то оно, конечно, заработало, спасибо, а толку?!
КурсА уже такие, что... :( :(


тема каруселі мертва вже як місяць тому...банки не залишають шпаринки (навіть у 100грн на 1к дол), шукайте вдачі в біткоїнам :mrgreen:
prodigy
 
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З нами з: 03.12.13
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